На МЦК открыли первую мойку для "Ласточек"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Новый моечный комплекс для "Ласточек" Московского центрального кольца (МЦК) открылся на станции Андроновка в связи с увеличением парка подвижного состава. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Здесь будут проходить промывку вагоны всего подвижного состава Московского центрального кольца. Площадь нового комплекса более 4 тыс. кв. м, длина - 168 м, пропускная способность - восемь поездов в сутки", - сообщили в пресс-службе.

Ранее для промывки поезда отправлялись на станцию Подмосковная, а потом возвращались в парк отстоя на станцию Андроновка. Теперь необходимое обслуживание, мойку и внеплановый ремонт поезда будут проходить на одной станции. Весь технологический процесс на мойке организован в автоматическом режиме с помощью щеточных механизмов и управляется одним оператором.

"Моечный комплекс оборудован очистными сооружениями, которые позволяют использовать оборотную воду для помывки подвижного состава, что в значительной степени сокращает затраты на эксплуатацию и уменьшает нагрузку на экологию. Строительство новой мойки вызвано увеличением парка современного подвижного состава, а также необходимостью локализации обслуживания и отстоя поездов МЦК на одной станции", - пояснили в пресс-службе МЖД.

Кроме того, на станции Подмосковная завершается строительство двух дополнительных цехов для обслуживания поездов "Ласточка", которые курсируют на межрегиональных маршрутах (39 поездов) и МЦК (51 поезд). Необходимость в создании дополнительных мощностей связана с расширением маршрутного парка "Ласточек". В настоящее время они курсируют между Москвой и Белгородом, Иваново, Костромой, Ковровом, Нижним Новгородом, Тверью, Вязьмой, Смоленском, Курском, Орлом. С 30 апреля выйдет в первый рейс скоростной поезд "Ласточка", который свяжет Москву с Минском.

"Один из новых цехов предназначен для внепланового ремонта поездов, "оттайки" составов в зимний период, а также их экипировка. Одновременно в цеху, длина которого составляет 300 м, может проходить техническое обслуживание два поезда. Во втором цеху будут проводиться все виды ремонта вагонов", - заключили в МЖД.