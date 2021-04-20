В Москве планируют сдать в эксплуатацию 20 спортивных объектов в 2021 году

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Столичные власти за последние годы построили в городе 140 спортивных объектов, еще 20 будет сдано в 2021 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве за последние годы построили 140 объектов разных, больших и маленьких, в этом году будет еще 20 сдано: и ледовые дворцы, и спортивные ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы - прим. ТАСС), борцовские залы и так далее. Футбольные поля, чего только нет", - сказал мэр в ходе осмотра строительства ФОКа для занятий спортивной гимнастикой центра спорта и образования "Самбо-70".

По его словам, школа является первым специализированным центром спортивной гимнастики, построенной в Москве за 10 лет. В этой школе можно проводить как московские, так и российские соревнования по гимнастике. Мэр отметил, что спортивная гимнастика в Москве является одной из лучших в мире.

Собянин выразил надежду, что строительство школы завершится в ближайшие 2-3 месяца. "Большой объем строительства. Надеюсь, справимся с ним, и Москва будет еще более спортивным городом", - добавил он.

Об объекте

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что строительство ФОКа для занятий спортивной гимнастикой на улице Губкина было начато в марте 2018 года. В здании будут оборудованы спортивный гимнастический зал, зал хореографии и аэробики, тренажерный зал, раздевалки (в том числе для маломобильных граждан), технические и административные помещения, буфет, методические кабинеты и медико-реабилитационный блок.

В настоящее время в центре спорта и образования "Самбо-70" на бюджетной основе занимаются 14 737 человек, в том числе 74 человека по программам подготовки спортсменов высокого класса для сборных команд России и города Москвы.

За годы своего существования школа "Самбо-70" подготовила более 40 тыс. воспитанников, среди которых олимпийские чемпионки по фигурному катанию Юлия Липницкая и Алина Загитова, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, серебряный призер Олимпиады по спортивной гимнастике Дарья Спиридонова и другие.