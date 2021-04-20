{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за мокрого снега и ветра

Порывы ветра могут достигать 15 м/с

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали быть более аккуратными на дорогах и не парковаться под деревьями из-за мокрого снега и сильного ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что экстренное предупреждение МЧС действует с 15:00 вторника до 12:00 среды, когда в Москве местами ожидается дождь с мокрым снегом, ветер порывами до 15 м/с.

"Возможно ухудшение видимости и мелкие ДТП. Будьте внимательны за рулем, не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.

Теги
Россия
В Москве планируют сдать в эксплуатацию 20 спортивных объектов в 2021 году
Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в Москве за последние годы построили 140 спортивных объектов
Читать полностью