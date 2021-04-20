В Москве водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за мокрого снега и ветра

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали быть более аккуратными на дорогах и не парковаться под деревьями из-за мокрого снега и сильного ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что экстренное предупреждение МЧС действует с 15:00 вторника до 12:00 среды, когда в Москве местами ожидается дождь с мокрым снегом, ветер порывами до 15 м/с.

"Возможно ухудшение видимости и мелкие ДТП. Будьте внимательны за рулем, не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями", - говорится в сообщении.