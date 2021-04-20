Образовательный квест "Подвиг Народа" открылся в Музее Победы в Москве

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Бесплатный образовательно-исторический квест "Подвиг Народа" для школьников открылся в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, он разработан для нескольких возрастных групп.

По словам организаторов, маршрут квеста пройдет по различным локациям музея, включая масштабную экспозицию "Подвиг Народа". Воссозданная с исторической достоверностью эпоха военного времени позволит погрузить школьников в события тех лет. Кроме того, трехмерные панорамы, голографические проекции, фильмы-реконструкции, мультимедийные комплексы с интерактивными возможностями и элементы иммерсивного театра позволят детям "оказаться" среди защитников Брестской крепости.

"Ребята получат не только новые знания, и но и возможность погрузиться в атмосферу военной эпохи, эмоционально прочувствовать, как это было", - сказал директор Музея Победы Александр Школьник на церемонии открытия нового квеста.

Он добавил, что, кроме бесплатного квеста, будут запущены еще три проекта: "Учебный день в Музее Победы", "Академия Музея Победы", детский лагерь "Лето побед". "Мы будем ждать школьников Москвы на всех этих проектах", - заключил директор музея.

Предполагается, что за 2021 год квест пройдет более 100 тыс. московских школьников.

"В истории страны есть такие события, периоды, которые граждане страны не имеют права забывать. И Великую Отечественную войну можно смело отнести к таким событиям. То, что сегодня мы начинаем такой совместный проект с музеем Победы и Московской городской думой, - это еще один шаг к тому, чтобы мы как граждане великой страны, наследники победы, сделали все, чтобы память о подвиге нашего народа, наших предков была вечной", - сказал руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.