Пробки в Москве достигли вечером 20 апреля максимальных 10 баллов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером во вторник достигла 10 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам города медленнее на фоне непогоды, на протяжении всего дня местами в столице идет дождь.

По данным на 18:30 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце.

Скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Бутырская, проспекте Мира, Волоколамском и Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке и северо-западе МКАД.