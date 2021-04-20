МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде со снегом и ветре в Москве

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с мокрым снегом и ветре с порывами до 15 м/с в ближайшее время. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"До 12:00 мск 21 апреля ожидается дождь, ночью сильный, местами с мокрым снегом; в период с 15:00 до 20:00 мск 20 апреля ожидается ветер с порывами до 15 м/с", - сказали в пресс-службе.

В связи с непогодой водителям советуют снизить скорость и избегать внезапных маневров. Находящимся на улице пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее в ГУ МЧС России по Московской области предупредили о сильном дожде с мокрым снегом, и ветре с порывами до 15 м/с в отдельных районах до 15:00 мск среды.