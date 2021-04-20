Водителям в Москве рекомендовали отложить поездки до 21:00

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Жителям столицы рекомендуется отложить поездки на личном транспорте до 21:00, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Рекомендуем отложить поездки на личном транспорте до 21:00. <...> Высокая загруженность дорог вечером во вторник связана с плохими погодными условиями, что всегда способствует увеличению количества мелких ДТП на дороге и образованию заторов. Кроме того, на многих участках ведутся дорожные работы", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что "вылетные магистрали едут". Так, совершенно рабочее движение на Ярославском шоссе, Липецкой улице, на Волгоградском проспекте от ул. Ташкентская до МКАД, Каширское шоссе от м. Домодедовская до МКАД. При этом городской транспорт движется штатно.

Ограничения движения в связи с проведением дорожных работ есть на Северянинском путепроводе, на внешней стороне в районе 91 км МКАД, на внутренней стороне в районе 85 км МКАД, на внутренней стороне в районе 32 км МКАД, около дома №26 на Варшавском шоссе, в районе дома №48 на проспекте Андропова, около дома №45 на Волгоградском проспекте.

"В вечерний час пик Яндекс оценивает движение в городе в 10 баллов. Но баллы - оценочный показатель, и движение в городе есть. Мы наблюдаем, что основные проблемы сосредоточены в центре - здесь столица сильно перегружена", - заключили в ЦОДД.