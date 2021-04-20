Профсоюзы Москвы проведут онлайн-лекции вместо митингов 1 мая

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Московские профсоюзы проведут ряд онлайн-мероприятий 1 мая взамен несогласованного властями города митинга на Красной площади. Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Ранее в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы рассказали ТАСС, что власти Москвы отказали КПРФ, ЛДПР и Московской федерации профсоюзов в проведении митингов и демонстраций на центральных улицах Москвы и на Красной площади 1 мая.

"К нашему большому сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе за это время не только не улучшилась. Сегодня Сергей Собянин сообщил, что она в последние две-три недели, наоборот, стала ухудшаться. Поэтому в МФП с пониманием отнеслись к решению мэра - здоровье москвичей для нас было и остается непреходящей ценностью. Но это не означает, что московские профсоюзы 1 мая "уйдут в тень". Как это уже было в прошлом году, в разгар пандемии, Федерация и городские профсоюзы проведут ряд онлайн-акций", - сказал Антонцев.

Он добавил, что их целью является сплочение патриотических сил общества, выступающих за стабильность и развитие страны.