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В Росгидромете рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

Потепление ожидается 22 апреля, однако дожди вернутся уже 24 апреля

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Прекращение дождей и повышение температуры ожидают москвичей с четверга. Температура повысится до 18 градусов тепла в пятницу днем, но погода улучшится лишь на два дня, сообщил ТАСС во вторник начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Будет улучшение [погоды] в четверг - пятницу, а в субботу опять дожди", - сказал он.

По словам Варакина, помимо отсутствия осадков, москвичей ждет потепление в четверг. "В четверг и пятницу преимущественно без осадков, южный ветер, и уже в пятницу будет температура выше нормы - 15-18 градусов днем", - отметил метеоролог.

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