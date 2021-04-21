В Москве к 26 апреля выпадет больше месячной нормы осадков

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Больше месячной нормы осадков для апреля выпадет в Москве уже к понедельнику. Жителей столицы ожидают дождливые среда, суббота и воскресенье, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"С учетом, что дождь будет еще в субботу и воскресенье, мы месячную норму выполним и перевыполним, причем уложимся уже до понедельника", - сказал он.

По словам Варакина, больше всего осадков выпадет на востоке и юго-востоке столицы за вторник и среду - от 20% до 30% месячной нормы.

Ранее Варакин сообщил, что погода в Москве улучшится в четверг. Однако дожди вернутся в столицу уже в субботу.