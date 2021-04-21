В Москве пройдет онкологический форум с участием зарубежных экспертов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московский онкологический форум состоится с 20 по 21 мая в Центральном выставочном зале "Манеж". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, город работает над созданием максимально эффективной системы онкопомощи, определенные успехи уже достигнуты. На данный момент завершается переход на новый стандарт оказания онкопомощи: идет стремление к тому, чтобы все этапы лечения пациент мог пройти в одном учреждении. Она отметила, что это позволит максимально сократить сроки диагностики онкологических заболеваний и ускорить начало терапии. На Московском онкологическом форуме, который пройдет 20-21 мая, мы хотим поделиться своим опытом, а также пригласить ведущих экспертов для обмена лучшими практиками, заявила Ракова.

На форуме речь пойдет обо всех направлениях онкопомощи - от патоморфологии до высокотехнологичных методов лечения. В рамках экспертных сессий будут затронуты наиболее актуальные вопросы диагностики и лечения опухолей разных локализаций. Слушатели вместе со спикерами смогут взглянуть на практические моменты морфологической и лучевой диагностики, онкохирургии, химиотерапевтические возможности под новым углом - с позиций персонифицированной медицины, внедрения перспективных интервенционных способов лечения и предпочтения малоинвазивных методик.

В сообщении говорится, что формат дискуссий позволит обсудить нерешенные вопросы тактики ведения пациентов с онкозаболеваниями и место новейших технологий, которые еще вчера считались экспериментальными. Особый интерес представляют лекции европейских спикеров по современным методам лечения. Эксперты расскажут об особенностях организации, успехах и планах развития онкологической службы Москвы и стран Европы.

Московский онкологический форум станет одним из первых крупных офлайн-мероприятий для онкологов и врачей смежных специальностей в этом году.