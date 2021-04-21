В Москве начался прием заявок на фестиваль будущих градостроителей

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Заявочная кампания на VI Всероссийском фестиваль "Городское пространство: взгляд будущих градостроителей" стартовала в среду в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Начался прием заявок на участие в VI Всероссийском фестивале "Городское пространство: взгляд будущих градостроителей". Документы можно подать с 21 апреля до 21 сентября на сайте ГБУ "Мосстройинформ". Выставка работ и подведение итогов пройдут с 12 по 21 октября", - говорится в сообщении.

Заявки принимают от студентов профильных учебных заведений среднего профессионального образования в номинациях, отражающих разные направления развития городских пространств.

"Впервые мы провели соревнование среди будущих градостроителей в 2016 году, начав с нескольких десятков работ. Каждый год число участников росло. В 2020-м в мероприятии приняли участие 48 профессиональных учебных заведений из 29 городов России и Республики Беларусь, представившие 367 работ в 27 номинациях", - отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.