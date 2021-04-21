Порядка 2 тыс. человек поучаствовали в краеведческом диктанте "Московский код"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Краеведческий диктант "Московский код" состоялся в столице в Международный день охраны памятников и достопримечательных мест - 18 апреля. Всего в нем приняли участие порядка 2 тыс. человек, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"В Международный день охраны памятников и достопримечательных мест на портале "Узнай Москву" также прошел интеллектуальный краеведческий диктант "Московский код". Приняли участие порядка 2 тыс. человек. А 100 человек, ответивших на большее количество вопросов за наименьшее время, получат сертификаты на бесплатные экскурсии от партнеров проекта", - рассказал собеседник агентства.

Диктант включал 25 вопросов, которые зачитали Дмитрий Бертман, Евгений Богатырев, Михаил Швыдкой, Евгений Писарев, Софья Троценко, Мария Киселева, Кирилл Щитов, Константин Богомолов, Елена Исинбаева, Илья Авербух, Алексей Касатонов и многие другие.

"В настоящее время диктант доступен на портале "Узнай Москву" для свободного прохождения", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что также 18 апреля состоялись мероприятия и в традиционном - очном формате. В рамках экскурсионной программы прошли прогулки с посещением исторических гостиниц "Советская" и "Украина", Ново-Екатерининской больницы, особняка Зиминых, особняка Шехтеля на Большой Садовой, дома Стахеева, Малого театра и пр. Всего состоялось 48 экскурсий, в которых приняли участие 695 человек.

"Экскурсии проходят в малочисленных группах, для всех участников мероприятий обязательны маски и перчатки. Запись на экскурсии проекта проводится на портале "Узнай Москву", - говорится в сообщении. До конца мая планируется проведение более 200 мероприятий, которые будут посвящены Дням исторического и культурного наследия.