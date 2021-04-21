Мосгорнаследие остановило незаконный ремонт в доходном доме Строгановского училища

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Специалисты департамента культурного наследия города Москвы зафиксировали во время наблюдения за реставрацией доходного дома Строгановского училища проведение несогласованных работ. Работы были остановлены, возбуждено административное производство в отношении подрядчика, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента.

"Доходный дом, обладающий статусом объекта культурного наследия федерального значения, на Мясницкой улице был заложен в 1905 году. Его возводили под руководством Федора Шехтеля, при участии инженера Александра Кузнецова и художника Федора Федоровского. Сейчас здесь проводятся работы по сохранению подвальных помещений. Однако собственник попытался отклониться от одобренного проекта, поэтому работы были остановлены. Такое самоуправство могло навредить историческому облику здания", - приводят слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Он уточнил, что на момент проверки пользователь размещал металлоконструкции, раскрывал арочные проемы и разбирал несущие перегородки. Теперь ему предстоит приступить к законным работам по сохранению и устранить последствия несогласованного ремонта.