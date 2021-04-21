В Москве к марафону в честь Дней культурного наследия присоединились 130 тыс. человек

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московский онлайн-марафон, посвященный Дням исторического и культурного наследия, посетили 130 тыс. зрителей. Он продлился 6,5 часов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"18 апреля прошел традиционный онлайн-марафон, посвященный Дням исторического и культурного наследия. На протяжении 6,5 часов зрители могли, не выходя из дома, узнавать секреты московских памятников, учиться новому на мастер-классах, слушать мнения международных экспертов. В студию пришли и рассказали о своих реализованных проектах практикующие архитекторы-реставраторы и художники-реставраторы. Всего трансляцию на youtube-канале департамента, в социальных сетях и на портале "Культура.рф" посмотрели порядка 130 тыс. зрителей", - рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он отметил, что онлайн-марафон, как формат для проведения экскурсионных мероприятий, появился у департамента в 2020 году. В прошлом году было проведено три онлайн-марафона.

Во время прямых включений зрители марафона побывали на открытой террасе гостиницы "Пекин" и высотной площадке у скульптур дома на Котельнической набережной, посетили дом Стахеева, дом Быкова и Домжур, узнали о реставрации ГЭС-2 и Театра эстрады.