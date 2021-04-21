Учащиеся школ и колледжей Москвы представили 96 стартапов на чемпионате Business Skills

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Чемпионат предпринимательских идей Business Skills - 2020 для школьников и студентов колледжей завершился в Москве. Участники представили более 90 стартапов по различным бизнес-направлениям, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

"В столице завершился чемпионат предпринимательских идей Business Skills - 2020. В конкурсном испытании "Разработка бизнес-проекта" приняли участие более 250 школьников и студентов колледжей. Ребята представили экспертному сообществу 96 стартапов по таким направлениям, как торговля и функциональное питание, жилищно-коммунальное хозяйство, производство и инновации, ремесленная деятельность, ландшафтный дизайн и флористика, сфера услуг и экологически безопасное производство", - рассказали в пресс-службе.

В заключительный этап вышли 24 проекта из 17 образовательных организаций столицы. Выступления конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли представители бизнес-сообщества. Победителем в номинации "Лучшая предпринимательская идея" стала команда студентов из Колледжа сферы услуг № 32 с проектом "Инновации в электросетях". Призерами - учащиеся школы № 2000 и Технологического колледжа № 21.

Студенты Московского колледжа бизнес-технологий заняли первое и второе места в номинации "Лучшая бизнес-модель". Третье место оказалось у команды Технологического колледжа № 34. Лучший бизнес-план принадлежит Московскому колледжу бизнес-технологий - ребята разработали проект компании по продаже и монтажу систем безопасности. Призеры - Образовательный комплекс градостроительства "Столица" и Технологический колледж № 34.

"В рамках чемпионата были представлены различные проекты. Мне особенно радостно было видеть, что некоторые из них способствуют решению ряда социальных задач. Например, обеспечение рабочими местами инвалидов или организация досуга для детей с ограниченными возможностями здоровья", - процитировали в пресс-службе руководителя центрального аппарата Ассоциации молодых предпринимателей Анну Кибиреву.

Чемпионат проходил в столице впервые при поддержке представителей Общероссийской общественной организации "Ассоциация молодых предпринимателей", межрегиональной общественной организации "Московская ассоциация предпринимателей" и ведущих компаний столицы. Его целью является поддержка молодежных инициатив по разработке и реализации инновационных, перспективных бизнес-идей и предпринимательских проектов, а также развитие деловой активности, добавили в пресс-службе.