В Москве количество ДТП с участием такси сократилось с начала года на 30%

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей такси сократилось за три месяца этого года на 30%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"По итогам первых трех месяцев текущего года в столице отмечается снижение основных показателей аварийности с участием автомобилей, осуществляющих таксомоторную деятельность. Количество самих дорожно-транспортных происшествий снизилось на 30%. Количество погибших в таких ДТП [снизилось] на 75% и раненых - на 33%", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что столичная ГИБДД продолжит профилактическую работу, направленную на выявление и своевременное пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны водителей такси.

Ранее руководитель российской ГИБДД Михаил Черников сообщил, что в целом по стране растет число пассажиров, погибших в ДТП с участием машин такси. Хотя, по его словам, в целом число таких автоаварий в стране сохраняется на уровне последних двух лет. В пресс-центре МВД России ТАСС сообщили, что в прошлом году почти на 15% увеличилось число ДТП, произошедших по вине пьяных таксистов, количество жертв таких происшествий выросло почти в 2,5 раза.

Всего, по данным МВД, в прошлом году в России произошло 3 тыс. 574 автоаварии с участием такси. Это на 1,2% меньше, чем годом ранее. При этом таксисты были виновны почти в 63% ДТП с их участием.