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Облачная погода, небольшой дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве 22 апреля

Ночью температура может опуститься до плюс 5 градусов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 14-16 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 5 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах плюс 12 - плюс 17 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градуса.

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