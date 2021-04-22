Движение в центре Москвы частично перекроют 22 и 29 апреля из-за проведения кинофестиваля

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Участки Большого Путинковского переулка, улицы Малой Дмитровки и Пушкинской площади в центре Москвы перекроют 22 и 29 апреля в связи с проведением 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Полное перекрытие движения транспорта в связи с проведением 43-го Московского международного кинофестиваля коснется участков Путинковского переулка от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, Малой Дмитровки от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка и Пушкинской площади от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара 22 и 29 апреля в период с 14:30 до 23:59", - говорится в сообщении.

Также будет ограничено движение в Большом Путинковском переулке до одной полосы 21 и 28 апреля с 22:00 до 23:59.

ММКФ входит в число наиболее представительных и престижных кинофорумов мира. В первый раз он прошел в 1935 году, затем наступил перерыв почти в четверть века. Официальный отсчет фестиваля ведется с 1959 года, когда он был возобновлен. Сначала кинофорум в Москве проходил раз в два года. В 1972 году он был зарегистрирован Международной ассоциацией кинопродюсеров по классу "А" и вошел в число шести крупнейших мировых кинофестивалей. С 2000 года ММКФ проводится ежегодно, президент кинофестиваля - председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.