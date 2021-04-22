Семь новых станций появится на Киевском направлении МЖД в 2021 году

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Еще семь станций должны появиться на Киевском направлении МЖД в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии после реконструкции пригородного вокзала Внуково Киевского направления МЖД.

Станция Внуково расположена в поселении Внуковское между станциями Лесной Городок и Мичуринец Киевского направления МЖД. Ежедневно станцией пользуются порядка 1,9 тыс. пассажиров.

"МЦД-4, пожалуй, из всех направлений - самый сложный, самый емкий, самый масштабный проект. Мы его строим интенсивно уже года три-четыре: строительство третьих и четвертых путей, соединение с Белорусским и Горьковским направлением железной дороги", - сказал Собянин. Мэр напомнил, что на Киевском направлении активно ведется создание пассажирской инфраструктуры - строительство вокзалов. "Только в прошлом году мы на Киевском направлении построили и реконструировали пять вокзалов, в этом году необходимо построить еще семь, включая такие крупные, как Кутузовский, Аминьевский - этот вокзал вообще новый, который будет соединен с БКЛ", - сказал Собянин. Как отметил замгендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони, все работы идут по графику, на стройке работает 7,5 тыс. человек - этого вполне достаточно, чтобы программа этого года была выполнена в полном объеме. "Запуск этого проекта позволяет доехать до Киевского вокзала за 35 минут, это не сопоставимо с машиной. Мы считаем, что в 2025 году тут будет где-то 5 тыс. человек пользоваться этой инфраструктурой в сутки", - добавил он.

Как уточнили в мэрии, планируется, что МЦД-4 откроют в 2023 году. Современные комфортные поезда МЦД-4 будут следовать с интервалами до 5-6 минут в часы пик и без дневных перерывов. Парк поездов МЦД-4 планируется обновить до 2025 года. Суточный пассажиропоток четвертого диаметра может составить 455 тыс. человек, что на 84% больше текущего показателя. Открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 млн человек.