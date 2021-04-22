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Пробки в Москве вечером 22 апреля достигли девяти баллов

Движение затруднено почти по всем центральным улицам, Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на ТТК

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в четверг достигла 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 18:30 мск, движение затруднено почти по всем центральным улицам, Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце.

Скорость автомобильного потока снижена на большинстве набережных, а также по всему периметру МКАД. На вылетных магистралях также наблюдаются заторы, преимущественно по направлению в Московскую область.

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