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Несколько поездов задерживаются на МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД

Составы задерживаются из-за остановки электропоезда на станции Одинцово

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Несколько поездов задерживается на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) и Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону области из-за остановки одного из составов по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе АО "Центральная ППК".

"На МЦД-1 и Белорусском направлении в пути задержаны несколько поездов из-за остановки электропоезда утром на станции Одинцово по техническим причинам. Он был отбуксирован вспомогательным локомотивом", - сказали в пресс-службе.

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