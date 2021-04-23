Несколько поездов задерживаются на МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Несколько поездов задерживается на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1) и Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) в сторону области из-за остановки одного из составов по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе АО "Центральная ППК".

"На МЦД-1 и Белорусском направлении в пути задержаны несколько поездов из-за остановки электропоезда утром на станции Одинцово по техническим причинам. Он был отбуксирован вспомогательным локомотивом", - сказали в пресс-службе.