Дополнительные остановки назначили 50 поездам МЖД в Вербное воскресенье и на Пасху

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Дополнительные остановки назначены 50 пригородным поездам Московского узла в Вербное воскресенье (25 апреля) и на Пасху (2 мая). Платформы расположены рядом с местами, которые люди массово посещают в эти дни - храмы и кладбища, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе АО "Центральная ППК".

"В праздничные дни, 25 апреля и 2 мая, ЦППК совместно с МЖД назначили дополнительные остановки 50 пригородным поездам пяти направлений <..> Компании ежегодно назначают дополнительные остановки электропоездам в дни больших праздников - Вербного воскресенья и Пасхи. В это время традиционно возрастает пассажиропоток станций, вблизи которых расположены храмы и кладбища", - сказали в пресс-службе.

Так, изменения внесены в график движения электропоездов Белорусского, Казанского, Киевского, Павелецкого и Рижского направлений. Рейсы осуществляются в дневное и утреннее время.

"На Белорусском дополнительные остановки назначены на о. п. Здравница и Отрадное. На Казанском - о. п. Удельная и Ильинская. На Киевском - о. п. Алабино, Мещерская. На Павелецком направлении поезда будут останавливаться на о. п. Чертаново, Калинина, Булатниково. На Рижском - на о. п. Троицкая и Миитовская", - уточнили в ЦППК.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте компании, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" - приложение доступно в AppStore и Google Play.