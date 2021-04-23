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Пробки в Москве достигли девяти баллов

Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в пятницу достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам города медленно на фоне непогоды, на протяжении всего дня местами в столице идет сильный дождь.

По данным на 17:40, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце.

Скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Бутырская, проспекте Мира, Волоколамском и Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке и северо-западе МКАД.

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