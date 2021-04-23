Колонны техники парадного расчета начали передислокацию в Москву

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Колонны военной техники парадного расчета выдвинулись из подмосковного Алабино на временную площадку на северо-западе Москвы. Об этом сообщили журналистам в пятницу в военном ведомстве.

"Военная техника механизированной колонны, принимающей участие в военном параде на Красной площади 9 мая, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве, расположенную на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы", - сказали в военном ведомстве.

Из Алабино по трассе А-107, Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам в Нижние Мневники будут передислоцированы более 200 единиц техники. В состав колонны колесной боевой техники входят автомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А и Бумеранг, ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", С-400, бронеавтомобили "Тайфун", а также техника обслуживающей группы. Танки Т-34-85, Т-90М и "Армата", боевые машины пехоты "Курганец" будут доставлены в Москву на специальной технике.

Еще свыше 100 единиц доставят до станции "Пресня" по железной дороге, в том числе гусеничную технику из состава механизированной колонны (танки Т-72Б3, Т-80БВМ, БМД-4М, БМД-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Коалиция-СВ", БМП-2 с боевым отделением "Бережок", БМП-3 и зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2"). Со станции техника совершит марш на временную площадку.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что на всем пути следования техники движение будет перекрываться, а парковка запрещена. Безопасность передвижения техники обеспечат столичное управление ГИБДД и военная автоинспекция.