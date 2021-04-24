Московский театр "Новая опера" отметит 30-летие гала-концертом

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Шесть дирижеров в субботу выйдут на сцену московского театра "Новая опера" им. Е. В. Колобова, чтобы отметить его 30-летие. Об этом сообщила пресс-служба "Новой оперы".

"Московский театр "Новая опера" имени Е. В. Колобова отпразднует 30-летие гала-концертом "Лица музыки". На авансцену выходят маэстро, которые сотрудничали, дружили с Евгением Владимировичем [Колобовым, основателем театра] или учились у него, а также лучшие музыканты нового поколения. Дирижеры, которые пишут сегодняшнюю историю театра", - рассказали в театре, добавив, что концерт "станет приношением маэстро Колобову, который в этом году отметил бы 75-летие".

Главный дирижер театра Александр Самоилэ выбрал для вечера свой коронный репертуар - финал второго действия "Аиды" Верди, а также финал "Дон Жуана" Моцарта и ноктюрн "Разлука" Глинки в оркестровке Колобова. Блок русской музыки будет представлен также Чайковским, Римским-Корсаковым, Мусоргским, Бородиным. Продирижируют Евгений Самойлов, Дмитрий Волосников, Андрей Лебедев и Василий Валитов. Худрук и главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин - друг театра "Новая опера" - предложит французскую музыку: фрагмент "Золушки" Массне и вокальный цикл Correspondances Дютийе, полная версия которого впервые будет исполнена в России.

Театр "Новая опера" основан в 1991 году в Москве по инициативе дирижера Евгения Колобова, имя которого он носит с 2006 года. Театр располагается в саду "Эрмитаж". В его репертуаре русская и западная классика, а также произведения, созданные по заказу театра. С 2020 года "Новую оперу" возглавляет Антон Гетьман.