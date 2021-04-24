В Москве проведут субботник силами комплекса городского хозяйства из-за непогоды

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Запланированный на общегородской субботник объем работ выполнят сотрудники коммунальных служб Москвы, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"С учетом погодных условий общегородской субботник будет проводиться силами городских служб. Сегодня специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы, которые могут быть выполнены в сложившихся погодных условиях. При этом весь объем запланированных в рамках месячника благоустройства работ будет выполнен в установленные сроки", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что накануне в столицу пришел холодный фронт: среднее количество выпавших осадков составило 15 мм; интенсивный дождь сопровождался грозой и порывами ветра до 17 м/с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в субботу до 18:00. Общее количество выпавших осадков может составить до 60% от месячной нормы.

"Традиционный месячник благоустройства стартовал в столице первого апреля. Уже выполнено более 80% запланированных работ. Несмотря на поздний сход снега, уборка города проходит в соответствии с утвержденным графиком - до 30 апреля в порядок приведут все без исключения городские территории", - подчеркнули в комплексе городского хозяйства.

За неполный месяц городские службы подготовили к открытию навигации столичные причалы и набережные, полностью расконсервировали фонтаны, промыли все инженерные сооружения и элементы дорожно-транспортной инфраструктуры.

Традиционно в рамках весенних коллективных субботников горожане выходят на уборку во дворах, парках и скверах. Многие принимают участие в наведении порядка возле зданий, где располагаются их офисы и предприятия.