Концерты, сольные выступления и мастер-классы пройду в Москве в апреле ко Дню джаза

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Классические и экспериментальные мелодии, мастер-классы и лекции ждут жителей и гостей Москвы к Международному дню джаза, сообщается в субботу на сайте мэра города.

"В преддверии Международного дня джаза, который отмечается 30 апреля, в столице пройдут различные мероприятия для поклонников этого музыкального направления и тех, кто давно хотел с ним познакомиться. Отметить праздник можно семейным походом на классический джазовый концерт. Открыть для себя экспериментальный джаз горожане могут, посетив выступления современных джаз-бандов с их авторскими аранжировками или латиноамериканскими мотивами. А для тех, кто только начинает знакомиться с этим жанром, пройдут творческие встречи с гуру джаза", - говорится в сообщении.

Несколько выступлений джазовых артистов пройдут в эти выходные в Доме-музее Марины Цветаевой, а клуб-галерея "Крылатский орнамент" 25 апреля приглашает отправиться в "Путешествие с саксофоном в пространстве и времени". Гостей ждут также в культурном центре "Доброволец", где 29 апреля выступит саксофонист Юрий Персианов, дипломант премии правительства Москвы и участник различных фестивалей.

В Москонцерте на Пушечной 25 апреля состоится концерт "Территория счастья", где прозвучат известные романсы и эстрадные хиты, а также премьеры. В программе - выступления джазового трио, фольклорных коллективов, сольные номера и танцы. На сцену выйдут Татьяна Сорокина, Александр Усков, Мария Беляева, Илья Ушуллу, а также ансамбль народной музыки "Петровские гусляры", эстрадно-джазовый ансамбль под управлением Владимира Агафонникова и другие.

Современные аранжировки 24 апреля представят воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова на сцене театрально-концертного зала культурного центра "Внуково". На выступление, посвященное французскому джазовому пианисту, композитору и аранжировщику Клоду Боллингу, приглашает Музей Сергея Прокофьева. "Услышать микс из мировых хитов джаза, фанка и ритм-энд-блюза в окружении растений можно будет в оранжерее павильона № 14 на ВДНХ. Там 29 апреля запланирован акустический концерт вокалистки Софи Окран", - отмечается в сообщении.

Любителей джаза ждут мастер-классы и лекции. В культурном центре "Братеево" 26 апреля пройдет встреча с преподавателем джазового пения Института современного искусства, лауреатом международных конкурсов Александрой Коротковой. А заслуженный артист России, доктор искусствоведения и профессор Виктор Лензон на мастер-классе "Джаз прибыл в Америку три века назад в оковах" проведет онлайн-экскурс в историю этого музыкального направления. Видео будет доступно 30 апреля в 12:00 на страницах территориальной клубной системы "Орехово" в "ВКонтакте" и Facebook.