В Москве 320 спортивных объектов адаптировали для людей с инвалидностью

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Почти 80 спортивных объектов Москвы планируется адаптировать под потребности людей с инвалидностью, 320 объектов уже доступны. Об этом сообщил во вторник начальник управления развития инфраструктуры Департамента спорта Москвы Мадин Шапсугов.

"У нас всего имеется 606 зданий, строений, сооружений, из них 398 подлежат адаптации. Мы ежегодно адаптируем порядка 8-10 объектов. На сегодняшний день 320 объектов из тех 398, которые подлежат адаптации, они уже адаптированы", - сказал Шапсугов в ходе круглого стола в Общественной палате Москвы на тему "Доступная среда для людей с инвалидностью в Москве".

Он отметил, что в прошлом году для людей с инвалидностью было приспособлено восемь объектов на территории центра физической культуры и спорта Юго-Западного административного округа Москвы. "Закупаем подъемники. Также оборудуем подъемниками и бассейны тоже для того, чтобы была возможность их посещать. Закупаем спецтехнику. Например, в прошлом году купили специализированный автобус для одной из наших подведомственных организаций - центр спорта и образования "Самбо-70", - добавил Шапсугов.

По его словам, в этом году будут адаптированы еще восемь спортивных объектов.

Кроме того, он заметил, что коллеги из столичного департамента строительства в рамках адресной инвестиционной программы строят специализированные объекты, направленные на людей с инвалидностью. "Например, в 2021 году мы ждем ввода в эксплуатацию специализированного физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий физической культурой и спортом инвалидов по Коломенскому проезду, владение 13", - уточнил Шапсугов.