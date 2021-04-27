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Росгидромет сообщил, что апрель в Москве будет почти в два раза дождливее обычного

К концу апреля выпала почти двухмесячная норма осадков

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Порядка двух месячных норм осадков выпадет в Москве по итогам апреля 2021 года. С 1 по 26 апреля выпало уже 172% месячной нормы, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"С учетом сегодняшних осадков, того, что еще 30 числа они выпадут, у нас будет две месячных нормы осадков и по Москве, и Подмосковью. По крайне мере, около того. Свыше 180% точно", - сообщил он.

По словам Варакина, без учета дождей и мокрого снега сегодня с начала месяца в Москве выпало 172% месячной нормы осадков. "Это хорошо. Влага означает, что у нас и пожаров не будет в мае, и месяц не будет засушливым", - отметил метеоролог.

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