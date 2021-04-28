Выставка о первых годах работы театра "Современник" открывается в Москве

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Московский музей современного искусства (ММОМА) на Гоголевском бульваре совместно с московским театром "Современник" открывают выставочный проект, приуроченный к 65-летию театра. Повествование о театре будут сопровождать произведения современных художников, сообщили в пресс-службе "Современника".

"Масштабная выставка в MMOMA - не театроведческая экспозиция в привычном смысле, но своего рода оммаж, музейное посвящение раннему, легендарному "Современнику". Это единая документально-художественная инсталляция, в которой встречаются два измерения культуры и два времени: театральная история и современное искусство, прошлое и настоящее", - сказали в пресс-службе.

Часть, посвященная театру, рассказывает о периоде становления "Современника". Здесь представлены материалы о семи знаковых спектаклях первых лет, которые сформировали особый, узнаваемый метод и стиль театра - "Вечно живые", "В поисках радости", "Матросская тишина", "Никто", "Пять вечеров", "Голый король", "Двое на качелях". В этих подстановках зрители впервые увидели в будущем широко известных артистов - Олега Ефремова, Галину Волчек, Игоря Квашу, Лилию Толмачеву, Олега Табакова, Евгения Евстигнеева, Виктора Сергачева, Людмилу Иванову, Нину Дорошину и многих других.

Залы музея обыгрывают визуальную составляющую спектаклей и реконструируют отдельные элементы декораций. Вниманию зрителей представлены фотографии, афиши и программки, эскизы костюмов и декораций преимущественно из архива театра. Артефакты сопровождаются аудио- и видеозаписями спектаклей, известными советскими кинолентами, а также видеоинтервью с очевидцами первоначальных постановок.

Вторую часть выставочного проекта составляют произведения семи современных московских художников: Елены Артеменко, Яна Гинзбурга, Евгения Гранильщикова, Екатерины Муромцевой, Егора Плотникова, Анны Ротаенко и Егора Федоричева. Авторы работают в разных техниках - от живописи и скульптуры до цифровых медиа, на выставке демонстрируются специально созданные ими для нее работы.

"Художники, работающие с образами, темами и смыслами актуальными именно для нашего времени, порой острыми и противоречивыми, вступают в межпоколенческий диалог с прошлым", - пояснили в пресс-службе. Художники поднимают темы памяти, идеалов, травм и фрустраций человека, живущего в современном технологичном мире, отличном от эпохи основателей "Современника".

Дополнительная программа

Выставочный проект дополнит перформативная и образовательная программа, за которую отвечает команда "Современника" во главе с художественным руководителем Виктором Рыжаковым. В одном из залов музея выстроен большой амфитеатр на 90 мест, планируется, что там будут идти репетиции спектаклей и читки новых пьес. Также пройдут прямые включения из театра, встречи с известными режиссерами и актерами и другие события.

Выставочный проект "Современник. Начало" будет открыт для посетителей по 30 мая. Выставка проходит в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый Лес". ТАСС выступает официальным информационным партнером фестиваля.