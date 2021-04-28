ВДНХ предлагает арендовать четыре исторических строения под образовательные проекты

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. ВДНХ приглашает арендаторов открыть образовательные пространства или ремесленные мастерские в четырех исторических зданиях № 74, 313, 323, 330. Эти строения были частью экспозиции "Новое в деревне", которая представляла собой образцовый комплекс для разнообразных нужд колхозов, сообщила в среду пресс-служба ВДНХ.

"Здания № 74, 313, 323, 330 входили в состав экспозиции "Новое в деревне", она была открыта на выставке в 1939 году и размещалась на площади 120 тыс. кв. м. Там демонстрировались образцовые сельскохозяйственные постройки, рекомендованные для тиражирования по всей стране. Более двух десятков павильонов представляли собой здания административного и производственного назначения для сельских населенных пунктов. Предлагаемые для аренды здания находятся вдоль северной части Кольцевой дороги, где сконцентрированы пространства образовательного кластера ВДНХ", - говорится в сообщении.

Высокий трафик посетителей в этой части выставки обеспечивает успешная работа крупных объектов, которые являются точками притяжения широкой аудитории, - комплекса "Техноград", павильонов "Умный город" и "Макет Москвы", "Дома ремесел", "Городской фермы", Дома культуры. Локация имеет прекрасную транспортную доступность. Здесь курсирует городской маршрутный автобус № 533 (метро "ВДНХ" - метро "Ботанический сад"), бесплатный электробус для посетителей ВДНХ по Кольцевой дороге, в теплое время года работает экотакси.

Для будущих арендаторов предусмотрена гибкая система предоставления льготного периода, возможно рассмотрение индивидуальных условий сотрудничества.