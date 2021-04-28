Власти Москвы планируют в 2021 году приобрести 200 автомобилей скорой помощи

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в 2021 году закупить 200 автомобилей скорой помощи. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду в ходе церемонии награждения сотрудников столичной службы скорой медицинской помощи.

"Планируем в этом году по просьбе руководства скорой помощи ускорить обновление автомобилей скорой помощи. Закупим в этом году 200 единиц", - сказал он.

Кроме того, по словам мэра, в настоящее время в городе строят три подстанции скорой помощи, еще четыре объекта проходят стадию проектирования. В последующие годы работу планируют продолжить, отметил он. Собянин поручил профильному блоку столичного правительства рассчитать, сколько автомобилей ежегодно необходимо приобретать для службы, чтобы поддерживать высокий уровень оказания скорой медицинской помощи в городе.

Он подчеркнул, что московская скорая помощь является "одной из мощнейших в мире" - по скорости выполнения выездов (в 2020 году достигнут показатель времени доезда до пациентов в течение десяти минут), по качеству оснащения и по квалификации медиков.

"Хотел высказать вам слова огромной благодарности от имени москвичей за ваш героический подвиг, который вы совершили во время пандемии и который вы совершаете каждый день, спасая жизни тысячи и тысячи москвичей", - сказал Собянин во время церемонии награждения, добавив, что пандемия заставила многое переоценить и понять, "какое огромное значение имеет здравоохранение, в частности - скорая помощь". По словам Собянина, эта ситуация стала экзаменом не только для здравоохранения, но и для системы государственного управления в целом.