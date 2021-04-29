В Москве началась вакцинация лис и енотовидных собак от бешенства

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Вакцинация лис и енотовидных собак началась в Москве в рамках работы по предотвращению заболевания бешенством среди них. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

"Столичные ветеринарные специалисты приступили к ежегодной весенней раскладке вакцины против бешенства в лесных массивах и парках. Вакцина в виде брикета-приманки предназначена для оральной вакцинации животных. В основном вакцинация направлена на предотвращение заболевания бешенством среди лис и енотовидных собак. Однако ветеринары отмечают, что, если такую вакцину съест другое плотоядное, никакого вреда для его здоровья не будет", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что ветеринарные специалисты в специальной одежде с соблюдением правил личной гигиены и техники безопасности совместно со специалистами Мосприроды раскладывают брикеты вакцины около лисьих нор в восьми округах столицы - всего свыше 18 тыс. доз вакцины на площади около 700 кв. км. Плановая иммунизация позволяет сократить заболеваемость бешенством среди диких плотоядных животных в городе.

Брикеты-приманки будут разложены в ландшафтных заказниках и природно-исторических парках "Битцевский лес", "Теплый стан", "Бутовский лесопарк", "Зябликово" и "Долина реки Сетунь". Помимо этого, провакцинируют животных на территории парков "Северное Бутово", "Лосиный остров", "Кузьминки-Люблино", "Царицыно", а также на других особо охраняемых природных и зеленых территориях ТиНАО и ЗелАО.

"Специалисты отмечают, что формирование иммунитета к заболеванию у животных формируется на 21-е сутки. В 2020 году в ходе мероприятий по профилактике бешенства среди диких животных на особо охраняемых природных и зеленых территориях Москвы разложили более 55 тысяч доз вакцины", - добавили в пресс-службе.

Там напомнили, что вакцинировать своего домашнего питомца можно во всех столичных государственных клиниках, на выездных прививочных пунктах и на выгульных площадках. С полным перечнем адресов временных и мобильных пунктов можно ознакомиться на странице столичного комитета ветеринарии в разделе "График прививочных пунктов". Вакцинация против бешенства является наиболее эффективным методом борьбы с этой опасной для человека и животных болезнью. Кроме того, можно вызвать ветеринарного специалиста на дом.