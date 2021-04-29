Москва подготовила специальную программу для предпринимателей в майские праздники

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "Старт хаб на Красном Октябре" с 30 апреля по 10 мая проведет для московских предпринимателей праздничную программу с перформансами, музыкальным концертом, мастер-классами и нетворкинг-вечеринкой. Об этом сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Для столичных предпринимателей город подготовил специальную программу мероприятий на майские праздники. На экспериментальной площадке "Старт хаб на Красном Октябре" можно будет развить навыки выступления перед аудиторией, проявить творческие способности, завести полезные знакомства и деловые контакты", - говорится в сообщении.

С 30 апреля по 1 мая пройдет деловой фестиваль "Стихоплетение". Гостей ждут 34 часа поэзии, музыки и танцев. Тридцать участников дадут организаторам интервью, из которых соберут книгу поэтических произведений. Цель эксперимента - попытаться раскрыть внутренний мир, понять задачи и мотивацию предпринимателей и тех, кому близка идея создания собственного бизнеса или творческого проекта в формате танцестиха. После 15-минутного интервью из их историй будут создавать перформанс поэтесса Тина Бем, хореограф Александр Могилев и фотограф Анна Темникова.

3 мая с 20:00 до 22:00 устроят нетворкинг-вечеринку, где выступит композитор, звукоинженер, продюсер и саунд-дизайнер Александр Найман. Он работает в жанре экспериментальной электронной музыки.

3 и 10 мая с 17:30 до 19:00 состоится серия мастер-классов "Деловой вокал". Участники получат знания о публичных выступлениях и привлечении внимания аудитории, научатся эффективно управлять голосом в разных ситуациях и получат мотивацию для достижения новых профессиональных и личных целей.

Экспериментальную площадку "Старт хаб на Красном Октябре" открыли в конце 2020 года при поддержке Агентства инноваций Москвы, подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Здесь предприниматели могут обмениваться опытом, знакомиться с новыми партнерами, а также подробнее узнавать о мерах поддержки от города.