Вертолеты Московского авиацентра приступят к мониторингу пожароопасной обстановки 1 мая

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) приступят к мониторингу пожароопасной обстановки в столице и соседних областях с 1 мая, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Проведение разведки с воздуха - очень важная профилактическая мера, она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации. В связи с риском возникновения природных пожаров вертолеты будут совершать облеты ежедневно до конца сентября", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в случае обнаружения очагов возгорания пилоты докладывают информацию на пульт оперативных служб города и к месту пожара немедленно направляются пожарно-спасательные подразделения.

"Сами вертолеты оборудованы водосливным устройством, что позволяет им незамедлительно приступить к тушению пожара и сбросить пять тонн воды, чтобы ликвидировать огонь. Это особенно важно, если пожар возник в удаленном месте, и у спецтехники нет возможности проехать к нему", - сказал заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что к пожароопасному сезону летный состав подготовился заранее. Были проведены дневные и ночные учебно-тренировочные полеты.