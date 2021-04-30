В Москве в пятницу ожидаются порывистый ветер и гроза

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с дождем и грозой ожидается в пятницу в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве воздух прогреется до 15 градусов тепла, ночью похолодает до плюс пяти градусов.

В Подмосковье температура будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, в ночь на субботу - от трех до восьми градусов.

Скорость южного и юго-западного ветра составит в Московском регионе от 6 до 11 м/с, местами порывы будут достигать 15-20- м/с.

"Облачно. Дождь. Во второй половине дня в отдельных районах гроза", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Желтый уровень погодной опасности из-за дождя будет действовать в Москве до 00:00 1 мая, из-за порывистого ветра - до 03:00 1 мая, из-за грозы - до 21:00 пятницы.

Атмосферное давление составит в регионе 743 мм ртутного столба.