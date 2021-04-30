В Москве завершился весенний месячник по благоустройству

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ежегодный месячник по благоустройству завершился в Москве. За прошедший месяц городские службы выполнили более 50 видов работ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы в пятницу.

"Традиционный месячник весеннего благоустройства завершен. Несмотря на поздний сход снега, уборка города проходила в соответствии с утвержденным графиком. За прошедший месяц городские службы выполнили более 50 видов работ. В порядок привели все без исключения городские территории и объекты - от крупных инженерных сооружений, памятников монументального искусства до дворовых территорий, фасадов зданий", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что столица готова встретить майские праздники красивой и обновленной.

В порядок привели Краснопресненскую набережную и набережную Северного речного вокзала. От накопившейся за зиму пыли отмыты Бородинский мост и Лужнецкий метромост, пешеходные переходы на МКАД, опоры освещения у храма Христа Спасителя и многое другое. Промыть успели и более 13 тыс. вентиляционных шахт коллекторов. Для этого используют аппараты "Посейдон": на шахту направляют мощную струю воды, которая за секунды справляется с грязью. За одну смену так можно привести в порядок до 50 вентиляционных шахт.

"Особое внимание во время весенней уборки - лицам города - памятникам и монументам. Коммунальные службы почистили более 1 тыс. таких объектов по всей Москве. Для этого есть специальная технология: сначала памятник промывают, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды. Небольшие монументы можно привести в порядок вручную, для самых крупных используют автогидроподъемники и поливомоечные машины", - говорится в сообщении.

Масштабные работы в апреле развернулись во дворах. Как только сошел снег, рабочие начали обновлять детские площадки, красить скамейки и урны, промывать стены и цоколи домов, прогребать газоны. Уборка одновременно проходила по тысячам адресов.