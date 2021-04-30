В Москве выставка "Вспомним" на ВДНХ станет бесплатной на время майских праздников

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Выставка "Вспомним" в мультимедийном парке "Россия - моя история" на ВДНХ в Москве станет бесплатной до 10 мая . Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе парка "Россия - моя история".

"До 10 мая включительно вход на мультимедиа-выставку будет бесплатным для всех посетителей - парк будет работать без выходных весь праздничный период. Новая digital-выставка "Вспомним" состоит из уникальных дневников, писем, мемуаров, архивных фото и видео, выстроена по принципу художественного рассказа от первого лица", - рассказал собеседник агентства.

Экспозиция была создана группой молодых авторов из Екатеринбурга к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее концепция подразумевает семь связанных единым сюжетом залов, каждый из которых рассказывает историю одного из участников войны - маршала, узника концлагеря, жителя блокадного Ленинграда и медсестры.

В пресс-службе добавили, что для выставки разработаны авторские бесплатные аудиогиды, которые можно скачать в залах с помощью QR-кода. Проект "Вспомним" готовился при поддержке Министерства просвещения РФ.

"В следующие несколько дней экспозиция "Вспомним" откроется для жителей 22 регионов России, в которых представлен исторический мультимедийный парк "Моя история", - рассказал собеседник агентства.

Исторические парки "Россия - моя история" представляют собой масштабные экспозиционные мультимедийные комплексы. Это система мультимедийных исторических парков, в которых панорамно представлена вся история России - с древнейших времен до наших дней. Экспозиции включают в себя 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3D-носителей с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, 20-метровый купол с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, 270 метров "живой ленты" истории. Первый такой мультимедийный комплекс открылся в 2015 году в Москве, позже парки появились еще в 20 регионах страны. Ведется строительство объектов в Пятигорске и Владивостоке.