Московский зоопарк с 1 мая перейдет на летний режим работы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Московский зоопарк с 1 мая переходит на летнее расписание и увеличивает время работы на три с половиной часа, сообщила в пятницу пресс-служба учреждения.

"Теперь мы без преувеличения можем сказать, что Московский зоопарк открыт с утра до ночи. С 1 мая мы переходим на летнее расписание и увеличиваем время работы на три с половиной часа. Теперь увидеть наших обитателей можно будет с 07:30 до 22:00. Вход будет закрываться в 21:00", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это позволит посетителям не только посмотреть всех подопечных зоопарка, но и увидеть тех, кто особенно активен в утренние или вечерние часы. "Росомаха Крендель предпочитает обследовать свои владения по утрам. Большие панды Жуи и Диндин тоже любят пожевать бамбук сразу после пробуждения. А вот красные панды Рыжик и Зень наоборот особенно активны вечером. В первой половине дня также выходят на завтрак львы, тундровые волки и медведи", - пояснили в учреждении.

Кроме того, многие животные уже вышли в уличные вольеры. Гуляют кошачьи лемуры, зебра, жирафы Липа и Самсон и другие. "В этом году у некоторых обитателей Московского зоопарка уже появилось потомство. В павильоне "Бабочки тропиков" можно увидеть птенцов кудрявого пеликана, в "Ночном мире" подросли детеныши сони-полчка, появилось еще одно потомство в семействе кустарниковых собак", - добавили в пресс-службе.