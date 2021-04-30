Ветеринарные клиники Москвы запустят акцию на комплексное обследование с 1 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Акция на комплексное обследование начнет действовать с 1 мая в ветеринарных клиниках Москвы, услуги обойдутся почти на 15% дешевле. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

"В преддверии дачного сезона в столичных ветеринарных клиниках подготовлено специальное комплексное обследование для питомцев. Такая диспансеризация позволит владельцу убедиться, что домашнее животное готово к поездке. В мае профилактическое обследование будет стоить 2 500 рублей. В комплексе услуги обойдутся почти на 15% дешевле", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что комплексное профилактическое обследование включает в себя клинический осмотр домашнего животного, консультацию ветеринарного специалиста, взятие проб крови из вены, общий анализ мочи, общий клинический анализ крови, биохимические исследования крови, гельминтокопрологические исследования, которые позволяют выявлять яйца многих паразитических червей-гельминтов, и люминесцентную диагностику. Она позволит обнаружить участки поражения на кожных и волосяных покровах.

Ветеринары рекомендуют владельцам домашних животных не забывать о ежегодной диспансеризации. Оптимальное время - весна или осень. Профилактический осмотр специалиста, а также дополнительные методы обследования помогают оценить состояние здоровья животного, выявить заболевания на ранней стадии или обострение хронических болезней.

"Регулярная диспансеризация дает возможность наблюдать за состоянием здоровья вашего домашнего животного в динамике. Если во время визуального осмотра или по итогам лабораторной диагностики ветеринарный врач заметит какие-то изменения, он порекомендует провести более глубокое и целенаправленное обследование, что минимизирует риски развития тяжелых заболеваний и патологий. Животных с хроническими заболеваниями и пожилых питомцев лучше приводить на диспансеризацию два раза в год", - поделился главный врач Калининской клиники Геннадий Погребняк.

В пресс-службе также напомнили, что в столице функционирует 26 государственных ветеринарных клиник. Для консультации и оказания услуг можно предварительно записаться на прием к ветеринару онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону: +7(495)612-04-25.