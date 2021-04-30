Участок пути Москва-Бутырская - Марк МЦД-1 закроют с 1 по 6 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ремонтно-путевые работы пройдут на участке Москва-Бутырская - Марк МЦД-1 с 12:00 1 мая до 18:00 6 мая, в период майских каникул, когда пассажиропоток снижается. Железнодорожники планируют провести капитальный ремонт второго главного пути, по которому поезда курсируют из Лобни и Шереметьево в Москву, по технологии "закрытого перегона", сообщила в пятницу прес-служба МЖД.

"5,5 км бесстыкового пути уложат железнодорожники на участке Москва-Бутырская - Марк МЦД-1 с 1 по 6 мая. За это время железнодорожники планируют провести капитальный ремонт 2 главного пути, по которому поезда курсируют из Лобни и Шереметьево в Москву, по технологии "закрытого перегона". Ремонтируемый участок пути будет закрыт для движения поездов, что позволит сконцентрировать ресурсы и провести в короткие сроки большой объем работ", - говорится в сообщении.

Так, на участке будет проведен полный цикл путевых работ: очистка и подсыпка щебеночного балласта, демонтаж старой и укладка новой рельсошпальной решетки, выправка пути, сварка бесстыкового пути. Для этого подготовлены необходимые материалы: 8 тыс. кубометров щебня, 7 пар рельсовых плетей длиной 800 м каждая, а также специальная железнодорожная техника - 5 машин для глубокой очистки щебеночного балласта, по 2 путеразборочных и путеукладочных поезда, машина для планировки земляного полотна.

На период работ движение поездов на участке Москва-Бутырская - Марк будет организовано по соседним путям. Компания обращает внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-1, а также аэроэкспрессов. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, количество остановок на маршруте, ряд поездов временно выведут из графика. Для удобства пассажиров в указанные даты компания "Аэроэкспресс" увеличит частоту курсирования экспресс-автобусов, которые будут отправляться от станции метро "Ховрино" в аэропорт Шереметьево.