Мосгордума рассмотрит законопроект о сборе до 50% подписей на довыборах онлайн

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Столичный парламент на ближайшем заседании рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность проведения дистанционного электронного голосования и онлайн-сбора подписей избирателей на выборах в Москве в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Проект закона города Москвы "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы и проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления в городе Москве в 2021 году" будет рассмотрен на очередном заседании столичного парламента. 29 апреля Мосгоризбирком принял решение о внесении документа на рассмотрение Мосгордумы", - сказал Шапошников. Как уточнили в пресс-службе столичного парламента, пленарные заседания в Мосгордуме проводятся не менее одного раза в месяц, ближайшее состоится в мае.

Шапошников пояснил, что главной идеей документа является возможность сбора подписей для выдвижения кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы в электронном виде. Законопроектом устанавливается, что количество подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием "Единого портала государственных и муниципальных услуг", составляет 50% от количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата, установленного Мосгоризбиркомом.

"Дело в том, что федеральное законодательство дает субъектам РФ право самостоятельно определять такую возможность, как и "порог" по количеству электронных подписей, который не должен превышать половину от необходимого их числа. <...> В случае принятия документа, это нововведение будет действовать уже на предстоящих дополнительных выборах депутатов Мосгордумы по двум избирательным округам - № 37 и 19, которые состоятся одновременно с выборами депутатов Государственной думы 19 сентября 2021 года", - добавил спикер.

Законопроектом также предусматривается проведение в столице в 2021 году эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования - в соответствии с федеральным законодательством и порядком, установленным ЦИК России. "Москва остается флагманом по внедрению цифровых технологий, поэтому технически готова к проведению такого электронного голосования на портале госуслуг", - подчеркнул Шапошников.

Ранее в Московскую городскую думу поступило обращение руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова с просьбой рассмотреть вопрос о внесении в московское законодательство нормы, предусматривающей возможность сбора подписей для выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутатов Мосгордумы в электронном виде.