Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 1-10 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период майских праздников и нерабочих дней - с 30 апреля по 10 мая включительно, сообщил ТАСС в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с сегодняшнего дня переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - сказал Бирюков.

По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.

Заместитель мэра также сообщил, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. "В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", - отметил Бирюков.

23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году.