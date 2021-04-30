В Москве пожарную безопасность на Пасху обеспечат 700 сотрудников МЧС и добровольцев

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более 700 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Москвы и добровольцев обеспечат пожарную безопасность на Пасху. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В ночь на 2 мая обеспечение безопасности на 504 объектах религиозного культа будут осуществлять более 500 сотрудников столичного главка МЧС и департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, а также свыше 200 добровольных пожарных", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметил в ГУ МЧС, в готовности к реагированию на возможные происшествия находятся свыше 1 300 пожарных-спасателей, а также более 400 единиц специализированной техники московского гарнизона пожарной охраны.

В главке добавили, что в преддверии праздника Пасхи специалисты ведомства провели комплекс мероприятий, направленных на усиление пожарной безопасности и повышения уровня противопожарной защиты объектов, задействованных в проведении праздника. Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы осуществлено порядка 500 инструктажей и бесед с настоятелями храмов и церквей. "Особое внимание в ходе профилактических мероприятий было обращено на соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности и возможность беспрепятственного проезда к зданиям и расстановки пожарной техники", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, проведено более 190 практических тренировок по эвакуации. Всего было организовано порядка 1 000 профилактических мероприятий.