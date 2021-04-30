В кассах столичного метро можно приобрести карты "Тройка" с символикой Московского цирка

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Транспортные карты "Тройка", выпущенные к юбилею Московского цирка, стали продавать в кассах столичной подземки. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"50 лет цирку! Сегодня в кассах метро появились "Тройки" в честь юбилея легендарного Московского государственного цирка на проспекте Вернадского", - говорится в публикации.

В ней также отмечается, что Московский цирк - самый большой в Европе и третий по величине стационарный цирк в мире. Там проходят шоу мирового уровня: можно увидеть новейшие световые и звуковые технологии и выступления народных артистов России.

"Ищите цирковые "Тройки" в кассах внутри Кольцевой линии и на станции "Университет". Тираж - 10 тыс. экземпляров", - уточняется в сообщении.