Участок "Дубровка" - "Волжская" салатовой линии московского метро закрыли до 23 мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Поезда московского метрополитена не будут курсировать между станциями "Дубровка" и "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии с субботы до 23 мая. Закрытие необходимо для проведения строительных работ на Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"С 1 по 23 мая не будет движения на участке "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии. Там будут прокладывать тоннель БКЛ и по правилам безопасности необходимо приостановить пассажирское движение <...> Для передвижения пассажиров во время закрытий планируется задействовать около 200 автобусов-гармошек КМ", - сообщили в департаменте.

Для гостей и жителей столицы будут работать три бесплатных автобусных маршрута: КМ1 - от "Волжской" до "Текстильщиков"; КМ2 - от "Волжской" через МЦД Люблино, "Печатники" и "Кожуховскую" до "Дубровки"; КМ3 (по будням) - от "Печатников" через "Кожуховскую" до "Дубровки".

"Для беспрепятственной работы компенсационных автобусов в округе появится 9,3 км временных выделенных полос. Обращаем внимание водителей такси, что проезд и по временным выделенным полосам, и по имеющейся полосе на Люблинской улице будет разрешен только для городского транспорта", - добавили в ЦОДД.

Во время закрытия в районе данных станций салатовой линии изменена схема движения наземного городского транспорта. Пассажирам рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами: соседними линиями метро, МЦК и МЦД. Сориентироваться и выбрать самый удобный маршрут помогут сотрудники метро.

"Если вы едете со станций "Дубровка" и "Кожуховская", то вам на МЦК Дубровка и Автозаводская. Если обычно пользуетесь "Печатниками" или "Волжской", то стройте свой маршрут через Люблино D2. Пассажирам участка "Люблино" - "Зябликово" проще всего добраться в центр через Замоскворецкую линию: пересаживайтесь с "Зябликово" на "Красногвардейскую", - подсказывают в телеграм-канале департамента.

Ограничения для автомобилистов

"Движение в районе закрытых станций будет осложнено, особенно в часы пик. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам, заранее планировать свои маршруты (информация передана в навигационные сервисы "Яндекса"), не мешать работе городского транспорта и по возможности отказаться поездок в зону перекрытий или сдвинуть их на внепиковые часы. Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, также информация будет размещена на дорожных табло", - обратились в ЦОДД к водителям.

Жителям нескольких улиц временно придется пользоваться альтернативными выездами из дворов, так как для личного транспорта будут закрыты выезды от жилых домов. Чтобы избежать задержек городского транспорта, временно нельзя будет парковаться на ряде улиц и проездов.

"По одной из двух полос ограничат движение на следующих участках: ул. Южнопортовая перед пересечением с Проектируемым проездом № 1423; 11-й ул. Текстильщиков перед пересечением с ул. Люблинская; Спортивном проезде перед пересечением с ул. Краснодонская. Пять участков улиц временно станут односторонними: ул. Шарикоподшипниковская (от ул. Симоновский Вал до ул. 1-я Дубровская); ул. Кухмистерова (от ул. Полбина до ул. Шоссейная); участок ул. Кубанская (от ул. Курская до д. 44/8); участок Проектируемого пр-да № 2289 (от д. 50с2 до ул. Люблинская); ул. Ставропольская (от ул. Люблинская до ул. Краснодонская)", - сообщили в пресс-службе ЦОДД.

За дорожной обстановкой в районе закрытых станций метро будет непрерывно следить ситуационный центр, а на дорогах дежурить экипажи дорожного патруля. Сильные затруднения ожидаются в районе Северного тоннеля, т. к. движение по нему осуществляется по одной полосе и будет разрешено только для городского транспорта, сказали в пресс-службе департамента транспорта.