Власти Москвы сообщили о готовности к проведению "Экспо-2030" на самом высоком уровне

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Москва готова обеспечить проведение всемирной универсальной выставки "Экспо-2030" на самом высоком уровне. Об этом сообщила в субботу вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Россия первой подала заявку на право проведения "Экспо-2030" в Москве. Официальное письмо, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, передано в Международное бюро выставок. По правилам, другим претендентам нужно направить заявки не позднее 29 октября 2021 года. Темой мероприятия город выбрал "Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира". Если заявка будет одобрена, то выставка пройдет с 27 апреля по 27 октября 2030 года. Голосование в рамках генеральной ассамблеи, по итогам которого будет объявлен город-победитель, состоится в 2023 году.

"Российская столица обладает достаточными возможностями, чтобы обеспечить проведение всемирной выставки на самом высоком уровне. Традиционно это событие собирает более 100 стран-участниц и миллионы посетителей со всего мира, поэтому инвестиции в его организацию окупаются сполна. А кроме того, еще на этапе подготовки к "Экспо" будут созданы дополнительные рабочие места", - отметила Сергунина, слова которой привели ТАСС в городском департаменте предпринимательства и инновационного развития.

По ее словам, Москва может предложить участникам и гостям "Экспо-2030" уникальную культурно-образовательную и событийную программу. Другое значимое преимущество города - лидирующие позиции в сфере современных технологий.

"За последние годы Москва создала развитую и конкурентную инфраструктуру для разработки и внедрения новых технологий. В городе работает больше 130 тыс. технологических компаний. Международные эксперты не раз отмечали столичную цифровую экосистему. Наш город идеально подходит для демонстрации научно-технических достижений в самых разных областях", - сказала Сергунина.

Всемирная универсальная выставка - крупнейшая международная экспозиция, объединяющая достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. Она проводится каждые пять лет с 1851 года и открыта для посещения на протяжении шести месяцев. Наследием таких выставок стали, например, Эйфелева башня в Париже и Национальный дворец в Барселоне.

В новость внесена правка (10:16 мск) - передается с уточнением должности спикера в первом абзаце, верно - вице-мэр.