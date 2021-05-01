У Кремля и в Александровском саду высадили около 200 тыс. цветов

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Почти 200 тыс. цветов украсили Кремль и Александровский сад к майским праздникам. В субботу завершаются весенние полевые работы на кремлевских клумбах, сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

О деталях работы в нынешнем сезоне ТАСС рассказала руководитель службы садово-паркового содержания дирекции по эксплуатации комплекса "Кремль" управделами президента РФ Анна Денисова.

"Традиционно весной мы высаживаем виолу (анютины глазки), которая выдерживает низкие температуры, в этом году это 65 тыс. штук: 33 тыс. в Александровском саду и 32 тыс. в Кремле", - отметила она. По словам Денисовой, в этом году из-за капризов московской погоды посадку цветов пришлось отложить на несколько дней. На клумбах у Могилы Неизвестного Солдата, где традиционно проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, виола подобрана в цветах российского флага.

"Вся рассада приобретена на конкурсной основе у отечественных тепличных хозяйств", - сказала руководитель службы.

Она надеется, что к 9 мая зацветет и хотя бы часть тюльпанов, высаженных перед зимой. Специалисты объясняют, что обычно тюльпаны распускаются именно в первых числах мая, но в этом году московская погода с холодными ночами задерживает их цветение. Для того, чтобы тюльпаны расцвели ко Дню Победы, ведутся интенсивные работы: вносятся удобрения и стимуляторы роста, проводится своевременный полив и рыхление почвы.

Всего в Кремле и Александровском саду высажены 128 тыс. тюльпанов. При подборе сортов учитывалось множество факторов: время цветения, высота цветоноса и размер самого цветка, сочетание оттенков. Предпочтение отдано современным махровым и пионовидным формам: "Диор", "Вог", "Фокстрот".

В конце мая, когда виола и тюльпаны отцветут, на клумбах их заменят новые цветы-однолетники: бегонии, бархатцы (тагетис), цинерарии и пеларгонии. В таком оформлении клумбы останутся яркими и красочными до глубокой осени. Памятники и ограды также обновляются, их моют и подкрашивают, ремонтируются скамейки и садовые диваны.

В Кремле и Александровском саду площадь зеленых насаждений составляет около 15 га. Это газоны, цветники, хвойные и лиственные деревья, декоративные и цветущие кустарники.