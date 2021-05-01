В Москве в апреле высадили более 13 тыс. деревьев и кустарников

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Более 13 тыс. деревьев и кустарников высадили в Москве в рамках месячника по уборке и благоустройству территории, который проходил в столице с 1 по 30 апреля. Об этом сообщил ТАСС в субботу заммэра Петр Бирюков.

"Зеленые насаждения оказывают особое влияние на климат мегаполиса, поэтому все городские проекты по благоустройству предусматривают работы по озеленению территорий. Важность деревьев и кустарников для экологии мегаполиса сложно переоценить, зеленые насаждения защищают от шума, пыли и выхлопных газов от автотранспорта, особенно в жаркий летний период. Они улучшают эстетическое восприятие общественных пространств города, создают комфортные условия для отдыха жителей и гостей столицы", - отметил Бирюков.

Он сообщил, что 1,8 тыс. деревьев и 11,2 тыс. кустарников высадили в парках, на особо охраняемых природных территориях, вдоль улиц и магистралей, в скверах, на бульварах, во дворах и на территориях школ, больниц и других социальных учреждений в апреле. Больше всего новых деревьев - 500 - появилось в Южном административном округе. Их высадили в парках "Братеевская пойма" и 30-летия Победы и в скверах на Булатниковской и Автозаводской улицах.

"Максимальное число кустарников высадили в Северо-Восточном административном округе. Более 7,3 тыс. новых саженцев появилось на территории Ростокинского акведука, у храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве, в скверах, парках и во дворах", - подчеркнул он.

Бирюков сообщил, что столичные власти уделяют особое внимание вопросам городского озеленения, в этой сфере на протяжении многих лет реализуются и специальные проекты, например, "Миллион деревьев" и "Наше дерево".